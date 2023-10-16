الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة الدول 10 الأكثر استثمارا في تركيا

باتت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة أكثر 10 دول استثمارا في تركيا خلال العامين الماضيين.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس مكتب الاستثمار بالرئاسة التركية براق داغلي أوغلو خلال فعاليات منتدى الاستثمار العالمي الثامن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، الاثنين، المنظم من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لزيادة الاستثمارات في مجالات العمل المناخي والطاقة النظيفة والخدمات الصحية والأمن الغذائي وغيرها من الاحتياجات التنموية.

وأكد أن تركيا ستواصل جذب الاستثمارات إليها، مشددًا على وجود حوار وعلاقات متبادلة كثيفة مع الإمارات من أجل جذب مزيد من الاستثمارات إلى تركيا.

وأضاف: "بالنظر إلى الأداء السابق، سنجد أننا نجحنا في جذب استثمارات كثيرة في السنوات الماضية، والإمارات ضمن قائمة أكثر 10 دول استثمارا في تركيا في العامين الماضيين".