احتياطي البنك المركزي التركي يواصل الارتفاع متجاوزاً 141 مليار دولار

ارتفع إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي بمقدار مليار و225 مليون دولار في أسبوع 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري ليبلغ 141.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وبحسب بيانات البنك المركزي التركي الخميس، ارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك في الفترة المذكورة بمقدار 1.276 مليار دولار ليبلغ 94 مليارا و509 ملايين دولار.

أما إجمالي احتياطي الذهب فقد انخفض بمقدار 52 مليون دولار إلى 46 مليارا و864 مليون دولار.

وبلغت زيادة إجمالي الاحتياطيات منذ نهاية مايو/ أيار الماضي 42 مليارا و916 مليون دولار، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 141 مليارا و374 مليون دولار.