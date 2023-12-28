ارتفاع إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي إلى 145.5 مليار دولار

ارتفع إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي، الخميس، بمقدار 2.925 مليار دولار في أسبوع 22 يناير/ كانون الأول الجاري مقارنة بالأسبوع الذي قبله، ليبلغ 145 ملياراً و453 مليون دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وبحسب معطيات البنك المركزي التركي ارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك في الفترة المذكورة بمقدار 2.158 مليار دولار ليبلغ 97 مليارا و557 مليون دولار.

أما إجمالي احتياطيات الذهب فقد ارتفع بمقدار 767 مليون دولار ليبلغ 47 مليارا و896 مليون دولار، وفق المعطيات.

وبلغت زيادة إجمالي الاحتياطيات منذ نهاية مايو/ أيار الماضي 46 مليارا و995 مليون دولار، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 145 مليارا و453 مليون دولار.