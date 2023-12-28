بنك تركي يعلن تمويل عملائه مستوردي المواد الخام من السعودية

أعلن بنك "تركيا فينانس" (Türkiye Finans)، الخميس، تقديم تمويل لعملائه الذين يستوردون المواد الخام من المملكة العربية السعودية بأجل استحقاق أكثر من عامين.

وجاء الإعلان هذا بعد توقيع اتفاقية تمويل مع بنك التصدير والاستيراد السعودي "Saudi Exim".

ووفقاً للاتفاقية فإن عملاء بنك "تركيا فينانس" المستوردين، سيتمكنون من إبرام اتفاقيات مرابحة مع بنك التصدير والاستيراد السعودي.

بالإضافة إلى ذلك، وفي نطاق التعاون، سيتم تنفيذ معاملات الاستيراد لجميع الأطراف، وخاصة عملاء بنك "تركيا فينانس" المستوردين، بما يتوافق مع مبادئ التمويل التشاركي وعلى أساس الثقة، بحسب وكالة الأناضول.

ومن المتوقع أن تستفيد الشركات المتوسطة والكبيرة العاملة في قطاعات مثل الغزل الصناعي وإنتاج السجاد والتعبئة والتغليف والتي تستخدم بشكل أساسي المنتجات البتروكيماوية كمواد خام، من فرصة تمويل الاستيراد التي يقدمها بنك تركيا فينانس.

وأفرد البيان حيزاً لتصريحات نائب المدير العام للخدمات المصرفية التجارية في "تركيا فينانس" مراد ألطون، الذي أكد أن أولويات البنك تتمثل في دعم الإنتاج والتجارة والصادرات.

وأشار ألطون إلى أن الإنتاج والتصدير يمثلان جوهر نظام التمويل التشاركي.

وتابع: "كما نواصل تطوير خيارات وموارد تمويل فعالة من حيث التكلفة من أجل تلبية الاحتياجات المالية لعملائنا الذين يقومون بالتصدير والاستيراد ويشاركون في الإنتاج والتجارة".

وأردف: "باعتبارنا شريكاً تجارياً موثوقاً وذا سمعة طيبة على المستوى الدولي، فقد أضفنا موارد جديدة إلى مواردنا الدولية من خلال اتفاقية التمويل التي أبرمناها مع بنك التصدير والاستيراد السعودي".

وأكد أن بنك "تركيا فينانس" سيستمر في تمويل الشركات العاملة بمجال التجارة الخارجية بخيارات تمويلية مختلفة.