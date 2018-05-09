هل سليمان شاه هو والد أرطغرل وجد مؤسس الدولة العثمانية؟

مع انتشار المسلسل التركي "قيامة أرطغرل" في جميع أرجاء الوطن العربي زاد الاهتمام بمعرفة التاريخ التركي فيما يخص الحقبة التي سبقت تأسيس الدولة العثمانية.

وقد حقق المسلسل التركي نجاحاً غير مسبوق في الوطن العربي لدرجة أن عدد مشاهديه من العرب أصبح يفوق عدد المشاهدين داخل تركيا. وأصبحت شخصية "أرطغرل بن سليمان شاه" أكثر الشخصيات البطولية شهرة في تركيا والوطن العربي، وفاقت شهرته شهرة الأبطال الخارقين في سينما هوليوود وأفلام "مارفيل".

ولكن، هل سليمان شاه هو فعلاً والد أرطغرل؟ أم أن هذا خطأ تاريخي وقع فيه صناع المسلسل كغيره من الأخطاء التي لا تخلو منها المسلسلات التاريخية؟

اختلفت المصادر التاريخية في تحديد والد أرطغرل غازي وجد عثمان غازي مؤسس الدولة العثمانية.

أول المصادر التاريخية التي تحدثت عن حياة أرطغرل غازي وعشيرة قايي كتبت بعد تلك الفترة (مرحلة ما قبل تأسيس الدولة) بحوالي 150 سنة ثم تبعتها المصادر بعد ذلك، مما يجعل من المستحيل تقريباً الجزم بدقة المعلومات الخاصة بهذه الحقبة بنسبة 100 %.

تذكر المصادر التاريخية الأولى التي كتبها (أحمدي 1412) و (كاراماني محمد باشا 1481) و (روحي 1522) أن والد أرطغرل غازي هو كوندوز الب بن كوك الب. بينما تذكر مصادر أخرى مثل (عاشق باشا زاده 1484) و(نشري 1520) أن والد أرطغرل هو سليمان شاه بن قايا الب. وهي الرواية التي يؤيدها إدريسي البتليسي (1520) ولطفي باشا (1541).

وتذكر المصادر القائلة إن سليمان شاه هو والد أرطغرل أن سليمان شاه مات غرقاً أثناء محاولته عبور نهر الفرات قادما من حلب، ومتجهاً إلى مدينة "ديار بكر" (تقع حالياً جنوب شرقي تركيا). ودفن بجوار قلعة جعبر بمنطقة الجزيرة السورية.

أما الروايات القائلة إن والد أرطغرل هو كوندوز الب بن كوك الب فتقول إن كوندوز الب كان يرأس عشيرة قايي بعد أن قدموا من آسيا الوسطى وبدؤوا يتقدمون داخل الأناضول بحثاً عن وطن جديد، ثم استقروا في مكان منحه لهم السلطان السلجوقي علاء الدين كيقباد بالقرب من أنقرة وهناك توفي كوندوز الب. وبعض المصادر تذكر أنه توفي في الأناضول قبل أن تلتقي عشيرته مع السلطان علاء الدين كيقباد. فقرر اثنان من أبنائه الأربعة وهما صونغورتكين وغون دوغدو العودة إلى وطنهم القديم، بينما قرر أرطغرل وأخوه الأصغر دوندار التقدم غرباً داخل الأناضول.

صادف ذلك وجود معركة بين قوات من السلاجقة والمغول بالقرب من سيواس (ولاية وسط تركيا الحالية) فسارع جنود عشيرة قايي بقيادة أرطغرل لمساعدة السلاجقة الذين كانوا في موقف صعب وعلى وشك الهزيمة. وبفضل شجاعة وإقدام جنود عشيرة قايي بقيادة أرطغرل تمكن السلاجقة من الانتصار على المغول في تلك المعركة. وأعجب السلطان علاء الدين كيقباد كثيراً بأرطغرل لما سمعه عن شجاعته وفروسيته فأرسل العديد من الهدايا والعطايا إلى عشيرة قايي ومنحهم منطقتي قراجا داغ و قيزيلجا سراي أوز بالقرب من أنقرة لتكون وطناً لهم.

ولعل ما يؤيد الرواية الثانية ويرجح كفتها هو وجود ضريح حالياً باسم "كوندوز الب" بقرية "خرقه تبه" في منطقة بي بازاري التابعة لأنقرة، أي بالقرب من المكان الذي منحه السلطان علاء الدين لعشيرة قايي.

ولا يزال الضريح قائماً حتى الآن ويزوره الكثيرون وتعلوه لافتة رخامية ضخمة كتب عليها " الغازي كوندوز الب 1158- 1236.. ضريح والد أرطغرل غازي وجد عثمان بي مؤسس الإمبراطورية العثمانية."

من الشواهد الأخرى التي ترجح كفة الرواية الثانية، إطلاق أرطغرل بي اسم كوندوز على أكبر أبنائه، ومن المعروف أن إطلاق اسم الجد على أول حفيد بالعائلة كان من العادات الشائعة لدى قبائل الأتراك وقتها.

الأمر الثالث والذي يعد الدليل الأكبر على صحة الرواية الثانية هو أن الدراسات التي أجريت على العملة التي يُعتقد أنها أول عملة سكها عثمان غازي مؤسس الدولة العثمانية -(اكتشفت عام 1977 وأُعلنت عام 1980 من قبل عالم المسكوكات التركي الشهير إبراهيم أرتوك)- أثبتت أن أحد وجهي العملة مكتوب عليه " عثمان بن ارطغرل بن كـ..د.ز الب" والوجه الآخر كتب عليه " عثمان بن ارطغرل ايده الله"

سبب هذا الخلط

يرجح غالبية المؤرخين المعاصرين أن والد أرطغرل غازي هو كوندوز الب وليس سليمان شاه استناداً إلى القرائن التي ذكرناها آنفاً، وأن سبب الخلط في المصادر القائلة إن والد أرطغرل هو سليمان شاه هو اعتماد تلك المصادر على الثقافة الشفاهية والأقوال المتواترة لا على الحقائق التاريخية.

ويذكر المؤرخ إسماعيل حقي أوزون تشارشلي (1888:1977) وهو من أشهر المؤرخين الأتراك في بداية عهد الجمهورية، أن والد أرطغرل هو كوندوز الب وأن ذلك يوافق المصادر التاريخية البيزنطية أيضاً. كذلك يذكر المؤرخ التركي الكبير خليل إنالجيق (1916:2016) في كتابه " الأساطير والحقائق في التاريخ العثماني" أن والد أرطغرل غازي ليس سليمان شاه كما يعتقد البعض، بل كوندوز الب.

البروفيسور "إيلبر أورتايلي" أستاذ التاريخ بجامعتي غلاطة سراي بإسطنبول، وبيل كنت بأنقرة، يرى أن سبب الخلط في هذا الموضوع هو أن سلاجقة الأناضول كانوا يولون أهمية وقيمة كبيرة لـ " سليمان شاه بن قوتالميش" مؤسس دولة سلاجقة الأناضول. وكان كل سلاطين دولة سلاجقة الأناضول يقرنون أسماءهم باسمه كما كان له شهرة واسعة بين أفراد الشعب؛ ولعل ذلك هو السبب الذي جعل أتراك قبيلة "قايي" يقرنون اسم أرطغرل أيضا به.

أما البروفيسور أحمد شمشيرغيل أستاذ التاريخ بجامعة مرمرة، فيذكر في الجزء الأول من سلسلة كتبه "قايي" حول تاريخ الدولة العثمانية أن والد أرطغرل هو كوندوز الب.

ولكنه في موضع أخر يذهب إلى احتمالية أن يكون الاسم الكامل لكوندوز الب هو "سليمان كوندوز الب" وأنه ربما ذكرت بعض المصادر الجزء الأول فقط من اسمه بينما اكتفت المصادر الأخرى بنقل اسم كوندوز فقط، مستشهداً في ذلك بأن العديد من الحكام الأتراك كانوا يتسمون بأسماء مركبة قسمها الأول اسم عربي إسلامي والقسم الثاني اسم تركي مثل السلطان السلجوقي الكبير "الب آرسلان" واسمه الكامل "محمد الب أرسلان". كذلك والده تشاغري بي واسمه الكامل "داود تشاغري بي". كذلك الأمير جم ابن السلطان محمد الفاتح المشهور بـ "جم سلطان"، واسمه الكامل "غياث الدين جم" وغيرهم الكثيرون، إلا أن غالبية المصادر التاريخية تكتفي فقط بذكر القسم الثاني من الاسم. وعليه ربما يكون يكون سليمان شاه هو الاسم الأول لكوندوز الب.