ضبط محاولة تهريب آثار فرعونية من خلال حاويات نقل في إيطاليا

أعلنت مصر، الأربعاء، ضبط حاويات في إيطاليا تحتوي على قطع أثرية ينتمي بعضها للحضارة المصرية القديمة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الآثار المصرية، الأربعاء.

وأوضح البيان أن "شرطة مدينة نابولي الإيطالية ضبطت حاويات (لم يحدد عددها) تحتوي على قطع أثرية تنتمي لحضارات متعددة، بينها قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة (الفرعونية)".

وقال شعبان عبد الجواد، رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية، إن "سفارة بلاده في روما أخطرتنا بعملية ضبط الحاويات".

وأضاف أنه "تم تشكيل لجنة متخصصة لفحص صور القطع المضبوطة، والتأكد من انتمائها للحضارة المصرية القديمة، لموافاة السلطات الإيطالية كخطوة أولى في إجراءات استردادها".

وتابع أن "القطع الأثرية يبدو أنها نتجت عن أعمال التنقيب غير الشرعي، نظرًا لكونها ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار".

وأشار إلى أن "القطع الأثرية تتكون من مجموعة أواني فخارية من حقب زمنية مختلفة، وأجزاء من توابيت وعملات معدنية، وقطع أثرية قليلة تنتمي للحضارة الإسلامية".

وأكد أنه "جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والسلطات الإيطالية المعنية للعمل على استرداد القطع الأثرية وعودتها إلى مصر".

وفي أغسطس/آب 2017، أعلنت وزارة الآثار فقدان 32 ألفًا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عامًا مضت، بناء على أعمال حصر قامت بها مؤخرًا.

وبين الحين والآخر، لا سيما في العامين الأخيرين، تعلن مصر استرداد قطع أثرية مسروقة من قبل أشخاص ومهربة إلى خارج البلاد.