تركيا.. حمام روماني أثري يدخل قائمة اليونسكو المؤقتة للتراث العالمي

دخل الحمام الروماني المعروف باسم "حمام ابنة الملك"، في يوزغات وسط تركيا، القائمة الإرشادية المؤقتة لمواقع التراث العالمي، لمنظمة اليونسكو.

وقال بيان أصدرته ولاية يوزغات، اليوم الجمعة، إن الحمام التاريخي دخل للقائمة، بعد جهود كبيرة بذلتها الولاية للتعريف به عالميا، منذ اكتشافه واستخراج بقاياه من تحت الأرض عام 2010.

وأوضح البيان أن الوالي كمال يورتناج، تقدم العام الماضي بطلب ضم الحمام التاريخي للقائمة المؤقتة لليونسكو.

ونقل البيان عن الوالي قوله، إن "هذا الأثر التاريخي لا يوجد سوى في مكانين فقط في العالم، وتتدفق فيه المياه المعدنية منذ حوالي ألفي عام".

وأضاف الوالي، أنه تم نقل ملكية المحلات التجارية المحيطة بالحمام إلى الدولة وهدمها للتوسع في الحفريات، معربا عن اعتقاده بوجود مبانٍ أثرية أخرى في المنطقة.