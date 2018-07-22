اكتشاف معبد وسط تركيا عمره ألفين و100 عام

عثر علماء آثار أتراك وإيطاليون على معبد جديد في منطقة "قنق هويوك"، بولاية نيدا وسط تركيا، يرجع تاريخه للحقبة الهيلينية.

وفي تصريحات للصحفيين من موقع الآثار، قال البروفسور لورينزو ديلفونسو، رئيس طاقم المنقبين، إن "الفريق عثر على معبد جديد يعود للحقبة الهيلينية، وعمره نحو ألفين و100 عام".

وأوضح ديلفونسو أنهم عثروا قبل عامين في منطقة "قنق هويوك" على معبد يعود لفترة متأخرة من العصر الفارسي (قبل ألفين و500 عام)، مشيراً إلى أنهم واصلوا التنقيب بعد ذلك ليعثروا أخيراً في نفس المنطقة على المعبد الجديد الذي يعود للحقبة الهيلينية.

وكشف البروفسور في جامعة نيويورك الأمريكية، عثورهم على أجزاء من تمثال لثور مصنوع من الخزف.

من جانبه، قال مدير الثقافة والسياحة في الولاية، بصري آق دمير، إن الفريق دخل عامه الثامن في التنقيب بمنطقة "قنق هويوك".

وأوضح آق دمير أن عمليات التنقيب تتم على قدم وساق من أجل كشف آثار استيطان تجمعات بشرية للمنطقة في العصر الحديدي والحقبة الهيلينية.

وأضاف أنه تم نقل 207 تحف أثرية إلى متحف الولاية منذ بدء عمليات التنقيب في 2011.

يشار إلى أن الحقبة الهيلينية فترة متأخرة من الحضارة الإغريقية التي ازدهرت في الفترة المسماة بالعصر الكلاسيكي.