العثور على مئات النقوش الأثرية العائدة لألفي عام في ولاية بيلاجيك التركية

عثر فريق من الباحثين الأتراك على أكثر من 550 من النقوش الأثرية التي تعود لألفي سنة، خلال عملية تنقيب في مناطق شمالي وجنوبي ولاية بيلاجك (غرب).

وقال أستاذ قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة مرمرة، الدكتور حسين سامي أوزتورك، لمراسل الأناضول، إن فريق البحث يتكون من 8 أكاديميين.

وأضاف أوزتورك أن الفريق بدأ أعمال التنقيب عام 2012 وتمكن من العثور على أكثر من 550 حجرًا عليه نقوش تعود لما قبل ألفي سنة.

وأوضح أوزتورك أن النقوش تسلط الضوء على تاريخ المنطقة قبل ألفي عام، وأن الفريق تمكن من تحديد الأسماء القديمة لقرى المنطقة.

وأشار أن النقوش تفتح المجال أمام المؤرخين لمعرفة طبيعة المجتمعات التي سكنت هناك في تلك الحقبة، مشيرا أن سكان المنطقة كانوا يمتهنون الزراعة.