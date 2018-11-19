آثاريون أتراك يعثرون على مرسوم ملكي يعود لـ200 عام قبل الميلاد

عثرت مجموعة من الآثاريين الأتراك على مرسوم ملكي أثري يعود لألفين و200 سنة، في موقع أثري بمنطقة أدرمیت بولاية باليكسير التركية (غرب).

وقال البروفيسور الدكتور كورجان بولاد، رئيس فريق الآثاريين وعضو الهيئة التدريسية في كلية الآداب بجامعة إيجة، إن الفريق عثر على النقش خلال أعمال التنقيب في مدينة أنتاندروس (Antandros) التاريخية.

وأضاف أن النقش الذي عثر عليه الفريق المكون من 20 عالم آثار، يعود تاريخه إلى الألف الثاني قبل الميلاد، وأنه عبارة عن مرسوم ملكي، يتألف من 22 سطرًا.

وأشار بولاد أن النقش تم العثور عليه في موقع يعتقد أنه فيلا رومانية، وأنه يتضمن معلومات جديدة ستكشف النقاب عن أحداث تاريخية واجتماعية مهمة، حدثت قبل ألفين و200 عام.

ولفت بولاد أن بعض الكلمات في النقش المكتوب بالإغريقية لم تتم قراءتها بعد، إلا أن النقش يشير إلى أن أنتاندروس كانت تتبع مملكة برغما في تلك الفترة.

وأوضح أن النقش هو عبارة عن مرسوم ملكي أرسله ملك برغما "أتالوس الأول" (269 ق. م.-197 ق.م.) ثالث أعضاء سلالة أتالوس لملوك برغما، إلى أنتاندروس.

وتابع أن النقش يتضمن إشادة بأحد القادة العسكريين ومنحه امتيازات خاصة، في تطبيق دأبت مملكة برغما على إجرائه عند إعلام المراسيم الرسمية، فيما يشبه الجريدة الرسمية في يومنا هذا.