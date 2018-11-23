"الفتاه الغجرية".. حكاية تخبئها لوحة من الفسيفساء جنوب تركيا

"فتاة غجرية" بشعرها المجدول على شكل ضفائر، وعظام خدودها البارزة، تشكلها قطع فسيفساء شهيرة تحمل اسمها، وتنضح بذات غموضها.



الفسيفساء سميت بهذا الاسم من منطلق اعتقاد علماء الآثار تمثيلها للغجر، وتعد واحدة من أشهر القطع المعروضة في متحف الفسيفساء بمدينة "زوغما" الأثرية بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.



غير أن هذه هذه القطعة الأثرية التي جرى اكتشافها عام 1998، فقدت أجزاء منها، تم تهريبها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن تنجح السلطات التركية في توقيع اتفاق مع جامعة حكومية بالبلد المذكور، ينص على إعادة القطع المفقودة.



وفي غضون الأيام القليلة القادمة، تستعد الفسيفساء لاستعادة قطعها، لتنهي بذلك رحلة حملتها من موطنها الأصلي بالمدينة الأثرية بتركيا إلى الولايات المتحدة، ومن الأخيرة إلى الوطن من جديد.

وبحسب المعلومات التي جمعها مراسل الأناضول، فإن لوحة الفسيفساء "الفتاة الغجرية" يمتد تاريخها إلى القرن الثاني والثالث قبل الميلاد، وقد باتت اليوم رمزاً لمدينة "زوغما" الأثرية.

وتم اكتشاف لوحة "الفتاة الغجرية" عام 1998 من قبل فريق التنقيب الأثري، برئاسة الأكاديمي التركي رفعت أرغاتش، خلال أعمال الحفر التي كانت متواصلة في المدينة القديمة.

وعُثر على اللوحة بمحض الصدفة عقب إزالة بعض الأعمدة التي كانت متراكمة فوقها.



ومنذ اكتشافها وحتى الوقت الحاضر، ساهمت اللوحة في جذب السياح المحليين والأجانب إلى غازي عنتاب، وكانت واحدة من أشهر القطع المعروضة في متحف فسيفساء "زوغما" أحد أكبر متاحف الفسيفساء حول العالم.

وفي ستينيات القرن الماضي، اكتشفت السلطات التركية سرقة 12 قطعة من لوحة الفسيفساء الشهيرة، خلال أعمال الحفر والتنقيب غير الشرعية، وتم تهريبها بطرق غير قانونية إلى الولايات المتحدة، ليتم عرضها لاحقاً بجامعة "بولينغ غرين" الحكومية في ولاية "أوهايو".

وبحلول عام 2012، توصل الدكتور ستيفن هوبر، في نهاية بحوث وتحريات، إلى أن قطع الـ 12 لـ"الفتاة الغجرية" تم بيعها إلى الجامعة الأمريكية المذكورة، بقيمة 35 ألف دولار.

وأكد "هوبر" أن القطع هي نفسها المفقودة للوحة "الفتاة الغجرية".

إثر ذلك، كلفت وزارة الثقافة والسياحة التركية، رئيس فريق التنقيب بمدينة "زوغما" الأثرية، بإجراء تدقيق حول الأمر وإعداد تقرير حوله.

وفي ظل التقرير الذي جرى إعداده، تم التأكد من مطابقة القطع الأثرية التي لدى جامعة "بولينغ غرين" الأمريكية، مع تلك المفقودة من اللوحة الفسيفسائية الشهيرة، لتقدم الوزارة التركية بعدها طلباً رسمياً بإعادة القطع إليها.

وبعد مباحثات استمرت لأكثر من 5 سنوات، وقعت أنقرة، في 15 مايو/ أيار الماضي، اتفاقية مع جامعة "بولينغ غرين" حيث تُعرض القطع المفقودة من اللوحة، تنص على إعادة القطع المذكورة إلى تركيا، وعرضها في متحف زوغما بولاية غازي عنتاب.

وفي مقابلة سابقة أجراها مع الأناضول، أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي، أن الوزارة ستستعيد قطعاً من لوحة "الفتاة الغجرية" من الولايات المتحدة في الـ26 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري (الاثنين).

ومن المتوقع أن يتم عرض لوحة "الفتاة الغجرية" الفسيفسائية، عقب إحضارها إلى تركيا، في متحف "زوغما" للفسيفساء بغازي عنتاب.

وبني المتحف المذكور، قبل نحو 7 أعوام على مساحة 30 ألف متر مربع، وحصل على الجائزة الكبرى للثقافة والفنون الممنوحة من رئاسة الجمهورية التركية.