اليونسكو تدرج ملحمة "دده قورقوت" التركية على قائمة التراث الثقافي غير المادي

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، دخول كتاب ملحمة "دده قورقوت"، إلى قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي في العالم.

وفي بيان صادر عنها أوضحت وزارة الثقافة التركية، الأربعاء، أن تركيا وأذربيجان وكازاخستان، تقدموا في مارس/ آذار الماضي، بطلب لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لإدراج كتاب "دده قورقوت"، وهو أقدم ملحمة أسطورية معروفة لدى أتراك الأوغوز، إلى قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.

وأشار البيان أن اليونسكو، أدرجت وبالإجماع، خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة الحكومية الدولية بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي الذي عقد اليوم الأربعاء، في عاصمة جمهورية موريشيوس "بورت لويس"، كتاب "دده قورقوت" إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي في العالم.

ولفت البيان إلى أن ملحمة "دده قورقوت" لعبت دورًا مهمًا في نقل ثقافة العالم التركي وهويته الثقافية عبر مئات السنين، وأن الأجيال تناقلت محتوى هذه الملحمة من حكايا وموسيقى وغيرها من المحتويات الأدبية، ما جعل الذاكرة الثقافية التركية تَبقى حيّة ومتّقدة.

وأشار البيان إلى أن ميراث "دده قورقوت" بما يحمله من تراث وقيم يتجاوز الحدود، يعتبر عنصرًا مُوحّدًا لجميع الشعوب في البلدان الناطقة بالتركية.