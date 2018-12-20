ولاية باطمان تنهي نقل مسجد يعود إلى العهد الأيوبي

أنهت السلطات التركية في ولاية "باطمان" جنوب شرقي البلاد، الخميس، عملية نقل القسم الثاني من مسجد تاريخي، يعود للعهد الأيوبي.

وجرى نقل المسجد إلى الحديقة الثقافية الجديدة في قضاء "حسن كيف"، في إطار خطة شرعت فيها السلطات لنقل الآثار المعرّضة للخطر بسبب مشروع بناء سد "إيلي سو".

وتم نقل المسجد الذي يبلغ وزنه 2500 طنا، بواسطة مركبة ذاتية القيادة تتكون من 352 عجلة، وبإشراف لجنة مختصة بذلك.

والشهر الماضي، نجحت عملية إنزال حمّام "أرتوقلو" التاريخي الذي يبلغ وزنه 1500 طن، بموقعه الجديد في قضاء "حسن كيف"، بعد جهود استغرقت يومين.

والعام الماضي، جرى نقل ضريح "زينل بيك" الذي يبلغ عمره قرابة 550 عاما في المنطقة نفسها.

وزينل بيك، هو ابن "أوزون حسن" رئيس قبيلة "آق قوينلو" التركمانية التي حكمت شرق الأناضول، وأذربيجان والعراق وأفغانستان ومناطق في آسيا الوسطى ما بين 1467 و1502 للميلاد.