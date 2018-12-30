تعرّف على تاريخ الخزف في تركيا من خلال جولة في متحف كوتاهيا

عبر أكثر من 500 قطعة خزف أثرية تمتد إلى فترات تاريخية مختلفة، بينها العثمانية والسلجوقية، يسلّط متحف الخزف في ولاية كوتاهيا غربي تركيا، الضوء على تاريخ الخزف بالبلاد.

وافتُتح المتحف عام 1999 من قبل وزارة الثقافة والسياحة التركية، بعد أن كان مكانه معلم أثري يعود بناؤه إلى عام 1411م.

وقال مدير المتحف، متين توركتوزون، إن ولاية كوتاهيا تعد بمثابة عاصمة الخزف بتركيا، وإن المتحف يعد بمثابة مركز هام يسلّط الضوء لزواره على تاريخ الخزف بالبلاد.

وأضاف أن القطع المعروضة في المتحف تتكون من خزف كوتاهيا وإزنك، وجميعها من منتجات الفن اليدوي.

وأوضح أن أقدم قطع الخزف في المتحف تعود إلى العهد السلجوقي، ويبلغ عمرها حوالي 700 عام.

ومن بين القطع المعروضة في المتحف، وفق المتحدث، بقايا من الخزف الذي عُثر عليه خلال أعمال الحفر والتنقيب في قصر "قباد آباد" السلجوقي بولاية قونية التركية.

أيضا يضم المتحف، قطعًا من خزف إزنك أُحضرت من قصر "طوب قابي" بإسطنبول، وهي تعود للعهد العثماني في القرن الـ16 الميلادي، هكذا أكمل "توركتوزون".

وأشار مدير المتحف إلى أن باقي قطع الخزف المعروضة، تعود إلى القرون الأخيرة.

وتطرق "توركتوزون" إلى أنه منذ القرن الـ14، بدأ صنع خزف كوتاهيا وإزنك في نفس المرحلة.

وتابع: "خزف كوتاهيا مختلف عن خزف إزنك، وكلاهما يمتلكان أوصاف وميزات خاصة ومختلفة عن بعضها،.. خزف إزنك كان يُستخدم غالباً في القصور، أما خزف كوتاهيا، فعادة ما كان يُستخدم في أشياء الزينة التي في بيوت عامة الناس".

وأوضح أن أنشطة وفعاليات الخزف وصلت إلى يومنا الحالي من الماضي، فيما يسعى ممارسو هذه المهنة حالياً، لنقلها إلى الأجيال القادمة.

وذكر أن العديد من العائلات وأبناء الأسر في كوتاهيا، تقوم بتأمين لقمة عيشها من مهنة الخزف.

وحول طريقة تحضير الخزف، قال مدير المتحف، إنه فيما مضى كان يتم طبخ الخزف في أفران من الحطب، بينما الآن يتم اتباع طرق تكنولوجية وأكثر سهولة في ذلك.

ولفت "توركتوزون" إلى أن متحف الخزف يستقبل سنوياً آلاف السياح المحليين والأجانب.

من جهتها، قالت الطالبة الجامعية سلين أويصال التي جاءت من إسطنبول إلى كوتاهيا لزيارة متحف الخزف، إن المتحف المذكور بمثابة إرث حي، معربة عن إعجابها بالقطع المعروضة داخله.

وشبّهت الطالبة التركية في حديثها للأناضول، الخزف بالورود التي تتفتّح على النار، لكثرة جمالها.

أما جيهون أوزدان الذي جاء لزيارة المتحف أيضاً، فشدد في حديثه للأناضول على ضرورة زيارة المتحف لكل من يريد التعرّف على تاريخ الخزف في تركيا.

يُشار إلى أن فن الخزف يعد من أبرز الفنون التي برع فيها الأتراك في بلاد الأناضول، ويحل الخزف التركي قبل الخزف الفارسي في المرتبة.