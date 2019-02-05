مصادرة إنجيل مخطوط يعود تاريخه إلى 1200 عام جنوب شرق تركيا

ضبطت قوات الأمن التركي اليوم الثلاثاء إنجيلاً يعود تاريخه إلى 1200 عام في مقاطعة ديار بكر بجنوب شرق تركيا.

وبحسب مكتب والي ديار بكر، تلقى الدرك المحلي خبراً أن شخصا كان يحاول بيع مخطوط قديم للكتاب المقدس مكتوب على الجلد بزخارف مطلية بالذهب.

وقد تم القبض على المشتبه بهم متلبسين أثناء محاولتهم بيع المخطوطة المكونة من 34 صفحة.

وقالت قوات الأمن إن ستة أشخاص احتجزوا على خلفية الحادث.

وتقوم السلطات التركية في كل عام، بتنفيذ آلاف عمليات مكافحة التهريب عبر تركيا، في مسعىً منها لوقف البيع غير المشروع للآثار التاريخية، بغرض حماية التراث الثقافي الغني للبلاد.

وتعتبر هذه المسألة حاسمة بالنسبة لبلد مثل تركيا فيها موطن لحوالي 3000 مدينة قديمة تعود لـ 42 حضارة، والتي تعتمد صناعة السياحة فيها على تراثها التاريخي الغن في جذب ملايين الأجانب كل عام.