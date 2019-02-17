مكتبة راشد أفندي.. تحفة تراثية عثمانية عمرها 223 عاماً

تزخر مكتبة راشد أفندي التاريخية، التي تعود إلى 223 عاما، بولاية قيصري التركية، بالعديد من المؤلفات والمخطوطات القيمة المحفوظة في خزائنها الأثرية المقاومة للحشرات.

وتلفت المكتبة الأنظار بقبتها الحجرية، وخزائنها المصنوعة من خشب القطران، الذي يقي من الحشرات، ولم تستبدل منذ تأسيسها.

وأمر ببناء المكتبة، محمد راشد أفندي، "رئيس الكُتاب" (بمثابة وزير خارجية)، في مسقط رأسه، في عهد السلطان العثماني سليم الثالث.

وتضم المكتبة التي تعد من أبرز معالم المدينة، ويقصدها الأكاديميون والطلاب، 8 آلاف و520 مؤلفا، بينها ألفين و52 مخطوطة، ونحو 6 آلاف من المطبوعات بالأحرف العثمانية.

وتضم المكتبة مؤلفات بالعربية والفارسية، يغلب عليها الطابع الديني، بالإضافة إلى الأدب والتاريخ والجغرافيا.

ومن بين مقتنيات المكتبة، كتاب "تأويلات أهل السنة" للإمام الماتريدي، و18 من إصدارات من مطبعة "إبراهيم متفرقة"، التي تعد أول مطبعة افتتحها الأتراك في العهد العثماني، عام 1727.