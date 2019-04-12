العثور على تميمة مصرية عمرها 1500 عام في دنيزلي بجنوب غرب تركيا

صادرت الشرطة التركية كتابين من أصل مصري، عمرهما 1500 عام، من مهربين في ولاية دنيزلي بجنوب غرب تركيا.

وعثرت فرق فرع مكافحة الجريمة، ومكافحة الجريمة المنظمة، بشرطة دنيزلي، على كتب صغيرة مذهّبة وملفوفة في كيس من النايلون والمناديل أثناء تفتيش سيارة في وسط مدينة دنيزلي.

واحتجزت الشرطة اثنين من المشتبه بهم، كانوا يحاولون بيع الكتب، ثم أطلق سراحهم في انتظار المحاكمة.

الكتب، التي تحتوي على أوراق البردي الملونة والمذهّبة، تبين أنها تعود إلى 1500 عام، بعد فحصها من قبل هيئة التدريس في قسم الآثار بجامعة باموكالي.

وتحتوي الكتب المصرية الأصل هذه، على صلوات إلى يسوع من أجل الحماية، ويعتقد أنها تمثل تميمة تحمي من الأمراض المختلفة، أو سحر لجلب الحظ الجيد.