تركيا تحبط محاولة بيع كتاب عبري عمره 1100 عام في دياربكر

أعلنت السلطات التركية، السبت، إحباط محاولة بيع كتاب أثري مكتوب باللغة العبرية يعود تاريخه لألف ومئة عام، في ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن الولاية، أن فرق مكافحة التهريب والجريمة المنظمة التابعة للدرك، تلقت بلاغا بمحاولة 4 أشخاص بيع كتاب تاريخي.

وأوضح البيان أنه جرى ضبط المذكورين في عملية أمنية بناء على قرار من النيابة، أثناء محاولتهم بيع الكتاب.

وبلغ عدد الموقوفين على خلفية القضية 6 أشخاص، بحسب ذات المصدر.

والكتاب الأثري مؤلف من 21 صفحة، ومخطوط بماء الذهب، وغلافه من الجلد، ويضم رموزا دينية، ويقدر عمره بنحو ألف ومئة عام.