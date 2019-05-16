تركيا.. جسر أثري للمشاة عمره 721 عاما

تفخر منطقة "كوبروكوي" في ولاية أرضروم شمال شرقي تركيا، بجسر "تشوبان دده" الحجري الأثري، الذي لا يزال راسخا رغم مرور 721 عاما على بنائه.

ولضمان الحفاظ على الجسر، وبقائه لتستفيد منه الأجيال المقبلة، أجريت عملية ترميم له، ومن ثم أغلق أمام حركة السيارات، ليقتصر استخدامه على المشاة من أبناء المنطقة.

وبني الجسر في عهد الدولة الإيلخانية المغولية بين عامي 1297 ـ 1298، فوق نهر "أراس"، ولا يزال محافظا على متانته رغم مرور 721 عاما على بنائه.

وقال أوغور كورت، أحد سكان المنطقة للأناضول، إنه وسكان المنطقة يستخدمون الجسر للعبور إلى الأراضي الزراعية في الجهة المقابلة من النهر، وأشاد بقرار إغلاقه أمام حركة السيارات للحفاظ عليه.

وأشار كورت، أن العديد من السياح يأتون لمشاهدة الجسر الأثري.