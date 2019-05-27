كوتاهية التركية تنفض الغبار عن مدينة أيزانوي الأثرية

تعد مدينة أيزانوي الأثرية، من أبرز الوجهات السياحية في ولاية كوتاهية غربي تركيا، حيث تتواصل الحفريات فيها لاستكشاف منطقة السوق التاريخية.

وأدرجت المدينة التي لا تزال بعض معالمها صامدة إلى يومنا، لا سيما معبد "زيوس"، على القائمة المؤقتة للتراث العالمي، لليونسكو، عام 2012، وتتواصل أعمال التنقيب فيها منذ 2011.

وتقع المدينة في قضاء تشافدار حصار، وتسمى بمدينة أفس الثانية، لشبهها بمدينة أفس ذات الشهرة العالمية والواقعة بولاية إزمير غربي تركيا.

وفي تصريح للأناضول، قالت أليف أوزر، رئيسة فريق التنقيب في المنطقة، إنهم بصدد القيام بحفريات، في موقع السوق المعروفة باسم "أغورا" بالمدينة، عقب إتمام اجراءات استملاك أرض الموقع من قبل الدولة.

وأعربت عن ثقتها بأن أعمال التنقيب في منطقة السوق، ستسلط الضوء على الحياة الاجتماعية في هذه المدينة العائدة للحقبة الرومانية.

بدورها قالت الباحثة زرين أردينج، إنهم يقومون بتوثيق القبور الأثرية حول المدينة، منذ 2016، والعمل على حمايتها.

وذكرت أنه يمكن من خلال شواهد القبور التعرف على جنس الشخص الميت، فيما إذا كان امرأة أو رجل.

وأوضحت أن شواهد قبور النساء تضم رموزا من قبيل سلال القطن أو الفاكهة، والأزهار، والأمشاط والمرايا.

أما شواهد قبور الرجال فتضم نقوشا تمثل القوة كالأسد والنسر.

وبالنسبة لقبور الأزواج، فلفتت إلى استخدام رمزي ذكر وأنثى الأسد معا.