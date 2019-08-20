البيزنطون استخدموا الهاشتاغ قبل 900 سنة في تركيا

اكتشفت مجموعة من علماء الآثار أن علامة الهاشتاج، وهي علامة واسعة الانتشار على الإنترنت منذ عام 2007 ، كانت شائعة أيضاً في العصر البيزنطي. فقد عثر على هذه العلامة، محفورةً في قطعة خزفية اكتشفت في يالوا غرب تركيا.

ووفقاً لعلماء الآثار يعود تاريخ قطعة الخزف إلى أواخر العصر البيزنطي في القرن الثالث عشر، أي إلى حوالي ثلاثة قرون قبل سقوط الإمبراطورية البيزنطية. وقد استمر الفريق العلمي على مدار السنوات الثلاث الماضية بأعمال الحفر والتنقيب في منطقة "جوبان قلعة" في يالوا بهدف التعرف على تاريخ المنطقة، حيث جرت معركة "بافوس" بين الجيشين البيزنطي والعثماني عام 1302.

وتعتبر المعركة المذكورة محاولة أخيرة باءت بالفشل للإمبراطورية البيزنطية لإيقاف تقدم العثمانيين، الذين أحكموا سيطرتهم على منطقة بيثينيا البيزنطية، حيث تقع يالوا الحالية وغيرها من المدن.

وكان الفريق بقيادة الأستاذ المساعد "سلجوق سيجكين" قد عثر أثناء عمليات التنقيب على قطع من العظام والسيراميك والحديد، لكن القطعة الخزفية التي تحمل علامة هاشتاج بشكل واضح كانت أهم ما تم العثور عليه.

يقول "سيجكين" إن القطع الأخرى التي وجدوها تحتوي على نقوش أيضاً، لكن القطعة التي تحتوي على علامة هاشتاغ كانت مفاجأة كونها تدل على استخدام هذه العلامة في الثقافة الشعبية البيزنطية قبل وقت طويل من اكتسابها شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي الحالية.

يذكر أن الباحثين في جنوب إفريقيا، وجدوا في العام الماضي علامة هاشتاج عمرها 73.000 عام على رسم موجود على جدران أحد الكهوف فيها.