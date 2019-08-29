اكتشاف رأس كائن قديم عمره 7.5 ملايين عام في قيصري التركية

كشف رئيس بلدية ولاية قيصري التركية (وسط)، ممدوح بويوك قليج، عن رأس ماموث عمره 7.5 ملايين عام.

وأمام حفل من الصحافيين، الخميس، ارتجل رئيس البلدية أمام عدسات الكاميرات، ليعلن عثور علماء الآثار عن رأس ماموث من جنس "Choerolophodon".

وأوضح بويوك قليج، أن العلماء عثروا على الماموث على ضفاف سد "يامولا" في قيصري.

وأضاف أن الماموث سيشكل قيمة مضافة للولاية التركية.

وأشار بويوك قليج، إلى أن الماموث عثر عليه وهيكل رأسه بحالة سلمية، ويصل طول رأسه مع عاجه إلى 3.5 أمتار.

ودعا إلى دراسة بنية التربة والقوام التاريخي والبنية الجغرافية والجيولوجية لولاية قيصري، بعد هذا الحدث التاريخي.

وشدد أن أعمال البحث والدراسات ستتواصل في المنطقة.

من جانبها، قالت عضوة الهيئة التدرسية في قسم علم الآثار بجامعة غازي التركية، أوكشان باش أوغلو، إن فريق التنقيب يواصل أعماله بدعم من رئاسة بلدية قيصري.

وأكدت أن أعمال الحفر كشفت عن معالم في غاية الأهمية في قيصري، قائلة "هناك منطقة أحفورية كبيرة جدا، ولدينا اكتشافات مهمة في المرحلة الثانية من أعمال الحفر".