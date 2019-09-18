ماردين.. العثور على فسيفساء رومانية في أعمال تنقيب غير قانونية

عُثر على فسيفساء من العصر الروماني يعتقد أن عمرها لا يقل عن 1500 عام خلال عملية بحث غير قانونية عن الآثار في ولاية ماردين جنوب شرق تركيا.

وقد أبلغ أهالي بلدة جوكتاس Göktaş في منطقة ديريك وحدات الدرك يوم الأربعاء بشأن عمليات التنقيب غير القانونية التي أجريت في المناطق الريفية والتي اكتشفت خلالها الفسيفساء.

وتم تسليم الفسيفساء المكتشفة حديثًا التي يُعتقد أنها تعود إلى القرن السادس الميلادي، إلى متحف ماردين فيما لا يزال التحقيق جارياً لإلقاء القبض على المشتبه بهم المسؤولين عن تلك الحفريات غير القانونية.

باريش يشار، رئيس البلدية، قال لوكالة الأناضول إنهم يعتقدون أن المنطقة كانت مستوطنة منذ آلاف السنين، مضيفاً أنه بعد استكمال أعمال الحفر والتنقيب الرسمية، سيتم افتتاح الموقع أمام السياحة.

هذا ويلقى كل عام القبض على مئات الأشخاص الذين يسعون لاستخراج كنوز تركيا التاريخية بتهمة التنقيب غير القانوني.