علماء آثار أتراك يعثرون على 68 قطعة نقدية ذهبية بيزنطية

عثر فريق من الباحثين الأتراك على 68 قطعة نقدية ذهبية يعود تاريخها لحوالي 1500 عام، خلال أعمال تنقيبية في معبد "أبولو سمينثيوس" في ولاية جناق قلعة غربي البلاد.

وتستمر الحفريات في معبد "أبولو سمينثيوس" بقرية "غولبينار"، برئاسة البروفيسور جوشكون أوزغونيل، تحت إشراف وزارة الثقافة والسياحة، والمديرية العامة للأصول الثقافية والمتاحف.

وفي تصريحات للصحفيين، قال أوزغونيل إن أعمال الحفريات لا تزال مستمرة.

وأضاف أنهم عثروا على 68 عملة ذهبية تعود للفترة ما بين 550 ـ 575 ميلادية، في عهد الإمبراطورين جستينيان الأول والثاني.

وأوضح أن العملات الذهبية مختلفة الأوزان وسيتم عرضها في متحف "ترويا" بالمنطقة.

وأبدى أوزغونيل سعادته الغامرة بالعثور على تلك العملات، مؤكدا الأهمية الكبيرة لذلك في تسليط مزيد من الضوء على تلك الحقبة.