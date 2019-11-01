ماردين.. اكتشاف معبد من العصر الحجري الحديث عمره 11.300 عام

اكتشف علماء الآثار في ولاية ماردين التركية معبداً يعود تاريخه إلى العصر الحجري الحديث، وقد عثر في الموقع على ثلاثة أحجار معظمها سليمة، ما ساهم في تقدير عمر المعبد القديم بحوالي عام 11.300.

معروف أن ماردين كانت عبر التاريخ موطناً للعديد من الحضارات، مثل السومريين والبابليين والحثيين والآشوريين والرومان وكذلك السلاجقة ثم الأتراك العثمانيين.

وكانت أعمال التنقيب قد بدأت في عام 2012 في منطقة "إليسو" Ilısu التابعة لمنطقة "دارغيجيت" Dargeçit في ولاية ماردين.

وحول تقدير عمر المعبد قال الأستاذ في قسم الآثار بجامعة ماردين والمستشار العلمي للحفريات، إرغول كوداش، إن المعبد المكتشف حديثًا هو أول مستوطنة بشرية في المنطقة، وينتمي إلى نفس الحقبة التاريخية لمعبد "غوبيكلي تيبه" Göbeklitepe مهد الحضارات الذي يقع جنوب شرق ولاية شانلي أورفا.

وقال كوداش إنهم تمكنوا من اكتشاف أربعة ركائز حجرية، تم استخراج ثلاثة منها بحالة جيدة، وأنهم لم يشاهدوا أية أرقام على السطوح التي اكتشفوها، لكن الحفريات لا تزال جارية حول المعبد.

كما أشار إلى أن علماء الآثار لم يصلوا بعد إلى قاعدة المعبد الذي تقدر مساحته بحوالي 80 متراً مربعاً، وأن الوصول إليها قد يستغرق شهراً من العمل الدؤوب.