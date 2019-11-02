فريق تركي متخصص يبدأ بترميم سرج خيل السلطان عبد الحميد الثاني

بعد مرور 141 عاما على صناعته، بدأ فريق مختص في ترميم سرج استخدمه السلطان عبد الحميد الثاني، أثناء ركوبه الخيل، في ورشة بقصر "يلدز شالة" العثماني بمدينة إسطنبول.

السرج التاريخي مؤلف من 3 أقسام، وجرى صنعه من قبل السرّاج الشركسي "عمر بن تشغانداق" عام 1878.

ويعد السرج من أهم مقتنيات القصور الوطنية، حيث استخدمه السلطان عبد الحميد أثناء ركوبه الخيل مدة طويلة، ولحقت به أضرار مع مرور الزمن.

وأوضحت مسؤولة ورشة الترميم بشاق بيرسال، أن "السرج مكون من مواد جلدية عليها نقوش، إلى جانب قسم من الفضة عليها زخارف، مكتوب عليه اسم الصانع واسم عبد الحميد الثاني، بالأحرف العثمانية".

وأشارت أن أعمال الترميم تستغرق بين 2 إلى 4 أشهر، معربة عن سعادتها لترميم سرج امتطاه السلطان عبد الحميد.