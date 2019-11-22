اكتشاف حمام أثري بمرسين التركية يعود للقرن الرابع الميلادي

اكتشف علماء آثار أتراك، حماما يعود إلى حقبة العصور القديمة المتأخرة، في مدينة آق قلعة الأثرية، بولاية مرسين جنوبي تركيا.

وفي تصريح للأناضول، قال البروفسور أوميت أيدن أوغلو، المدرس بقسم الآثار في جامعة مرسين، إنهم يعتقدون أن الحمام قد بني ما بين القرنين الرابع والسابع بعد الميلاد.

ولفت إلى أن الحمام الذي أميط اللثام عنه، خلال أعمال الحفريات المتواصلة في المنطقة، يعد من المباني القليلة الصامدة من فترة العصور القديمة المتأخرة، إلى يومنا.

وأوضح أن المدينة الأثرية كانت في الماضي محطة للسفن التجارية، حيث تضم أماكن إقامة ومرافق كالحمامات والمستودعات وخزانات المياه.

ولفت إلى أنهم يعكفون على الكشف عن ارتباطات الحمام بخزانات المياه والمباني المجاورة المحيطة به.

وذكر أن البحارة كانوا يحطون رحالهم في هذه المدينة، ويستحمون في حماماتها، ويتزودون بالمياه العذبة من خزاناتها.