جولة خاصة في معرض "قصص من المخطوطات العثمانية" في إسطنبول

يعكس معرض "ذكريات البشرية: قصص من المخطوطات العثمانية" المقام حالياً في إسطنبول، تطور علوم الطب ومعرفة الكون وتعدد اللغات بالاضافة إلى جوانب عديدة من الحياة اليومية للمجتمع العثماني.

وكجزء من فعاليات المعرض، ينظم معهد إسطنبول للأبحاث جولة خاصة مجانية بصحبة مرشد متخصص، تقام يوم 3 ديسمبر في الساعة 6.30 مساءاً، من شأنها أن تتيح لعشاق التاريخ والأدب فرصة الاستماع إلى قصص المخطوطات المثيرة للاهتمام، من أمين المعرض وخبير المخطوطات "محمد كنتال" مباشرة.

ويضم معرض "ذكريات البشرية: قصص من المخطوطات العثمانية" الذي أنشأته مؤسسة "سونا وإنان كِراج"، مجموعةً مختارةً من مخطوطاتٍ نادرة تمثل رحلةً عبر التاريخ تظهر النصوص والأشياء والأوقات.

ويسهم المعرض في إثراء الذاكرة الاجتماعية للأجيال المعاصرة من خلال قصص المخطوطات، التي تكشف عن الكثير من التفاصيل حول ثقافة الحياة اليومية للعثمانيين. كما يلقي الضوء على بعض المخطوطات الفريدة مثل مخطوطة "إبراهيم آغا"، وصي قلعة "وان" الذي نسخها رغم صعوبة واجبه وشُحِّ وقته. ومخطوطة "زبيدة هانم" التي ذاع صيت ديوانها الشعري على نطاق واسع. ومخطوطات "محمد جلبي"، السفير العثماني في فرنسا، الذي كان يصحح مخطوطاته الخاصة باستمرار.

وكذلك المخطوطات التي تتعلق بالمئات من الكتّاب والقرّاء المغمورين منهم والمشهورين.