العثور على جمجمة بشرية شمالي تركيا تعود لعهد الحثيين

كشفت الحفريات الأثرية، الجارية في مدينة "شابينوفا" الأثرية بولاية جوروم شمالي تركيا، عن العثور على جمجمة بشرية، وعظم فخذ يعتقد أنهما يعودان إلى عهد الحضارة الحثية، الذين حكموا الأناضول وبلاد الرافدين قبل 2000 عام قبل الميلاد.

وقالت الأستاذة آيغول سوال، رئيسة الحفريات التي تنفذها جامعة "هتيت"، للأناضول، إن "شابينوفا" من أهم المدن التي اتخذها الحثييون عاصمة لهم.

وأفادت سوال، أنهم يجرون حفريات في منطقتين منفصلتين بالمدينة الأثرية هما؛ "تبه لار أراسي"، و"آغيل أونو".

وتابعت أنهم توصلوا إلى نتائج مهمة للغاية جدا تخص الحثيين في حي "أتوليالر".

وأردفت سوال، أن اكتشافًا مهمًا نتج عن الحفريات؛ حيث تم العثور على جمجمة بشرية، وعظم فخذ أيسر، يعتقد أنهما يعودان إلى فترة الحثيين.

وأكدت أن "هذا الاكتشاف، سيقودنا إلى نتائج مهمة في عالم الحثيين".

وأشارت سوال، أن مدينتي "شابينوفا" و"حاتَوشا" مدينتين حثيتين تم اكتشافهما من قبل.

وقالت: "اكتسبت هاتان المدينتان أهمية كبيرة لدى الحثيين، إلى جانب العواصم الحثية الآخرى. لذا نعتقد أن أجزاء الهيكل العظمي التي تم اكتشافها ستقودنا إلى معلومات حصرية عن عالم الحثيين".

وأضافت: "لم يتم اكتشاف قبر لملك من الحثيين، أو هيكل عظمي بشري ينتمي إلى الحثيين حتى اليوم. لهذا السبب فإن هذا الاكتشاف سيقودنا إلى نتائج مهمة في عالم الحثيين".

وأعلنت سوال، بدء البحوث والدراسات الأنثروبولوجية على الهيكل العظمي، وسيكشف اختبار C-14 عن الفترة التي تنتمي إليها الجمجمة وعظم الفخذ الأيسر بالتحديد، كما ستكشف فحوصات الحمض النووي عن علاقات القرابة العرقية.

وأوضحت سوال، أنه سيجرى فحص الجمجمة والعظام بمعرفة قسم الأنثروبولوجيا بجامعة هتيت.