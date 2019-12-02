في إسطنبول.. معرض يحكي تاريخ المراحيض ومراحل تطورها في مختلف العصور

افتتح في إسطنبول معرض غير اعتيادي يحكي تاريخ المراحيض ومراحل تطورها مع الزمن، وهو من تنظيم جامع التحف التركي، نوزات أونموش.

وافتتح المعرض أبوابه الأحد في مركز Platonik Art project تحت عنوان " قضاء الحاجة: معرض المراحيض بين الشرق والغرب" ويستمر لغاية 30 يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي تصريح للأناضول، قال أونموش، المتخصص في علم الاجتماع، إنه يهوى جمع التحف ولديه العديد من المقتنيات في مجالات مختلفة.

وذكر أنه لاحظ عدم وجود متحف للمراحيض في تركيا، رغم وجود هكذا متاحف في العديد من دول العالم.

وتابع: "أعتقد أنه يتعين أن يكون لنا متحفا للمراحيض خاص بنا، كوننا ننتمي لحضارة وثقافة تولي أهمية كبيرة للنظافة"

وأوضح أنه بدأ قبل 5 أعوام بإجراء دراسات عن المراحيض، وجمع مقتنيات في هذا المجال.

ولفت إلى أن المعرض يضم نحو 300 قطعة، تضم نماذج من المراحيض تعود لحقب تاريخية مختلفة، ومواد نظافة ومستلزمات ووثائق ذات صلة.

ولفت إلى أن المعرض يحوي نماذج تعود لأزمنة مختلفة، من العالم الإسلامي وأوروبا، على وجه الخصوص.

وأضاف أن بوسع الزوار رؤية أنواع عديدة من المراحيض التي تطورت، منذ عصر الإمبراطورية الرومانية وصولا للدولة العثمانية حتى يومنا.