علماء يكتشفون مستحاثات لحيوانات فقارية وسط تركيا عمرها 8 ملايين عام

عثرت مجموعة من علماء الأحافير والبيولوجيا من تركيا وعدة دول، على مستحاثات لحيوانات فقارية يعود تاريخها إلى نحو 8 ملايين عام، في قرية قولوتلو بولاية قيرشهر وسط تركيا، في اكتشاف نادر من المتوقع أن يساهم في إماطة اللثام عن شكل الحياة في تلك الحقبة في الأناضول.

وعكفت المجموعة التي تضم علماء من تركيا واليابان وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وإثيوبيا وألمانيا، على دراسة المستحاثات المستخرجة التي تبين أن عمرها ما بين 7 إلى 8 ملايين عام، في مختبرات جامعة "آخي أوران" بولاية قيرشهر.

ويقول رئيس المجموعة الدكتور أحمد جم أركمان، عضو الهيئة التدريسية في كلية الأنثروبولوجيا بجامعة "آخي أوران"، إن المستحاثات التي عثر عليها العلماء تعود لحيوانات فقارية منها فيلة وزرافات ووحيد القرن وخيول وقردة وقطط.

ويضيف اركمان أن العلماء يعكفون على كتابة نتائج الأبحاث التي يجرونها على نحو ألفين من المستحاثات التي عثروا عليها، استعدادًا لنشرها على شكل مقالات في المجلات العلمية الرائدة حول العالم.

وبدأ العلماء أنشطة التنقيب في قرية قوروتلو بولاية قيرشهر عام 2014، بقرار من رئاسة مجلس الوزراء التركي.

ويلفت اركمان أن المستحاثات المكتشفة جذبت اهتمام العلماء حول العالم، حيث بدأوا بالتوافد إلى المكان من أجل الاطلاع عليها والمشاركة في إجراء الفحوص عليها.

ويبيّن أن "الاكتشاف سيساهم في إماطة اللثام عن معلومات مهمة حول الحياة البيولوجية في منطقة الأناضول قبل ملايين السنين، فضلًا عن المساهمة الكبيرة التي سيقدمها على صعيد لفت الأنظار نحو تركيا في الأوساط العلمية".

ويكشف اركمان عن أن منطقة الأناضول تزخر بالمناطق التي تشكل ورشات عمل حقيقية للأبحاث العلمية، وأن المنطقة شهدت العام الماضي اكتشاف مستحاثات لماموث عاش قبل ثمانية ملايين عام.

ويلفت إلى أن مستحاثات الماموث المكتشفة في ولاية يوزغات (وسط)، جرى نقلها إلى متحف يوزغات، فيما تواصل الفرق العلمية إجراء المزيد من الأبحاث في المنطقة للوصول إلى أكبر عدد من المستحاثات.