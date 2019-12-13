اليونسكو تدرج "الرماية التركية التقليدية" في قائمتها الثقافية غير المادية

أعلنت وزارة الخارجية التركية، إدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، "الرماية التركية التقليدية" في قائمتها الثقافية غير المادية.

وأوضحت الوزراة في بيان مكتوب الجمعة، أن الاجتماع الرابع عشر للجنة اليونسكو، الذي عقد في العاصمة الكولومبية بوغوتا في الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سجل "الرماية التركية التقليدية" في قائمتها الثقافية غير المادية.

وأضافت أن تسجيل اليونسكو ملف ترشيح الرماية التركية التقليدية في قائمتها ، يرفع العناصر التركية المسجلة ضمن القائمة إلى 17 عنصرا.

وأشارت أن تركيا ستواصل العمل بشكل مكثف لتعزيز الأصول الثقافية التركية وتعريفها للعالم.

تجدر الإشارة أنّ الأتراك اشتهروا بإتقانهم الرماية بكافة أشكالها عبر التاريخ، وهذا ما أكده الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر) في كتابه مناقب الترك.

ووصف الجاحظ في كتابه أطفال قبائل الغز (الأوغوز) التركمان في وسط آسيا، أنهم يصيدون على ظهور خيولهم الطير في بطن السماء.