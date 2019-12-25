اكتشاف مستحاثات تعود إلى 9 ملايين عام في "دنيزلي" جنوب غرب تركيا

اكتشف الباحثون مستحاثات لثمانية أنواع حيوانية مختلفة في ولاية "دنيزلي" جنوب غرب تركيا، بما في ذلك الماموث والزرافات ووحيد القرن.

وجاء هذا الاكتشاف أثناء قيام مجموعة من العلماء الأتراك وعلماء من متحف باريس، بإجراء أبحاث استقصائية بهدف الدراسة والتحري.

وقدّر العلماء أن الحيوانات التي عثروا على آثارها محفوظة في التربة، قد عاشت قبل 1.2 مليون سنة على الأقل، ولكنها قد تكون عاشت قبل 9 ملايين سنة وفقاً لأنواعها المختلفة.

وقالوا إن المستحاثات المكتشفة أظهرت ثلاثة أنواع مختلفة من الثيران وزرافة من العصر الميوسيني الذي يعود إلى 7-9 مليون سنة، بالإضافة إلى فيل الماموث ووحيد القرن وحصان وغزلان من فترة العصر الجليدي قبل 1.2 مليون سنة.

وصرح "أحمد إحسان آيتك"، أستاذ علم الإنسان "الأنثروبولوجيا" بجامعة "باموكالي" في دنيزلي، أن اكتشاف مستحاثات حيوانية مثل مستحاثات الماموث ووحيد القرن يثبت أن الأناضول كانت غنية جداً بالأنواع الحيوانية.

وأضاف "آيتك" أيضاً أنه لا يوجد مثل هذه المستحاثات المحفوظة جيداً لفك الماموث حتى في أوروبا، واصفاً إياها بأنها "اكتشاف مهم".

وأكد أن ما يزيد أهمية هذا الاكتشاف هو دلالته على أن إنسان الأناضول الأول قد عاش مع الحيوانات في نفس تلك الحقبات الموغلة في القدم.