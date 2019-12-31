إعلان 2020 عام مدينة "باتارا" التركية وجوهرة حضارة ليقيا

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية عام 2020 "عام باتارا" المدينة الساحلية في منطقة ليقيا القديمة التي تشرف على البحر المتوسط وتقع في مدينة "كاش" بالقرب من أنطاليا جنوب البلاد. وجاء هذا الإعلان تطبيقاً لنهج الاهتمام بالقيم الثقافية التركية وتسليط الضوء عليها في جميع أنحاء العالم. وكانت الوزارة قد أعلنت في السياق نفسه، عام 2018 "عام طروادة" وعام 2019 "عام غوبكلي تبيه".

وقد أثبتت الحفريات الأثرية أن مدينة "باتارا" القديمة تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد، وهي واحدة من أقدم مستوطنات الحضارة الليقية. استولى الإسكندر الأكبر على المدينة الموغلة في القدم عام 333 قبل الميلاد. ثم استولى الجنرال الروماني "بروتوس" عليها عام 42 قبل الميلاد. بعدها ضم الإمبراطور الروماني "كلوديوس" "ليقيا" لتتحول إلى ولاية رومانية رائعة ذات شواطئ ساحرة على طول البحر المتوسط. لاحقاً خضعت المدينة إلى السيطرة البيزنطية ثم العثمانية.

ولا تزال أعمال التنقيب والترميم في المدينة القديمة مستمرة منذ سنوات على مساحة تقدّر بـ 10 كيلومترات مربعة، بقيادة البروفيسورة "حواء إشكان إشيك" من جامعة "أكدينيز"، حيث تم اكتشاف العشرات من المعالم التاريخية الفريدة حتى الآن،

و"باتارا" هي المكان الوحيد الذي يطل على البحر في وادي "أكسانثوس"، المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وهي تتميز بأقدم مبنى برلماني ديمقراطي في العالم حيث التقى ممثلو مدن الاتحاد الليقي. وقد تم تجديد مبنى "باتارا" البرلماني، وفتح أبوابه أمام الزوار. وتتمتع المدينة القديمة بثروة تاريخية رائعة تتمثل في المدرج الكبير والمنارة التاريخية والشوارع والحمامات وقوس النصر الروماني ومقبرة "تيبيكيك" والكنيسة والعديد من المعابد.

كما اكتشف عام 2018 أثناء التنقيبات، سيف "فايكنغ" في منطقة الممر البحري "هاربور"، التي يعود تاريخها إلى القرن التاسع أو العاشر. ويعتقد أن هذا السيف يعود إلى جندي قاتل في الحرب البحرية خلال النصف الأول من القرنين التاسع والعاشر مما يعطي فكرة عن حياة "الفايكنج" الذين خدموا في الجيش البيزنطي كمرتزقة.

أما منارة نيرون، التي بناها الإمبراطور الروماني نيرون بين عامي 64-65 بعد الميلاد في "باتارا"، فهي أقدم منارة في العالم، و يبلغ طولها 26 متراً. كذلك تم اكتشاف رسم عمره 2000 عام يصور دولفيناً نُقش على حجارة تعود إلى المنارة التي لا تزال تحت الترميم.

ومن أهم ما يمكن مشاهدته في ميناء مدينة "باتارا" التاريخية أيضاً، نسخة السفينة القديمة "آبورا-4"، المصنوعة بشكل كامل من القصب بطول 14 متراً. وقد أطلقت هذه السفينة التي صممها عالم الآثار الألماني "دومينيك غورليتز"، من ميناء فارنا البلغاري في الأول من أغسطس 2018، وأبحرت من البحر الأسود إلى البحر المتوسط تحت شعار "الإبحار من أجل السلام والتفاهم الدولي".

بالإضافة إلى كل ذلك ، فإن شاطئ "باتارا" الذي يبلغ طوله 12 كم، بالقرب من مدينة "باتارا" القديمة، هو واحد من أجمل الشواطئ في العالم. وهناك يتم تصوير عشرات الأفلام بسبب رماله الجميلة الناعمة. كما يصنف واحداً من أهم مناطق تعشيش السلاحف البحرية ذات الرأس الكبير "كاريتا كاريتاس" المعرضة للخطر في العالم.