ترميم مسجد لالة التاريخي وقبر الملك غازي في ولاية قيرشهير

يعتبر مسجد "لالة" Lale الذي يعود للقرن الثالث عشر وقبر "الملك غازي" الذي يقع خلفه، معلمان أثريان هامان يمثلان نقطة جذب سياحي بارزة في ولاية "قير شهير" الواقعة وسط تركيا.

وقررت بلدية المنطقة مؤخراً الشروع بأعمال الترميم والتجديد لهذا المسجد بهدف تسليط الضوء على القيمة التاريخية والمعمارية له وتحفيز النشاطات السياحية في الولاية.

وقام "إبراهيم أكين" رئيس البلدية يرافقه "خليل جاليشير" مدير الثقافة والسياحة في الولاية، بزيارة الموقع التاريخي في منطقة "ينجة" لتفقد المسجد والتعرف على المشروع عن قرب.

وقال رئيس البلدية لوكالة أناضول إن مديرية المؤسسات الإقليمية في "قيصري" هي المسؤولة عن إعداد المشاريع المتعلقة بترميم المباني التاريخية ودراسة الخطط البيئية المناسبة لها قبل أن تسلم تنفيذها إلى المحافظة.

وأضاف أنه سيتم نقل دورات المياه وأماكن الوضوء الموجودة حالياً في الجانب الأمامي من مسجد "لالة"، إلى الجهة الخلفية من المسجد، وأن أعمال الترميم ستبدأ بمجرد الموافقة على المشروع من قبل مجلس الحفاظ على التراث الثقافي، ومن المقرر انتهاء المشروع أواخر العام الحالي. كما أعرب عن أمله في أن يجتذب المسجد والمقبرة التاريخية بعد الترميم والتجديد اهتماماً أكبر من السياح المحليين والأجانب.