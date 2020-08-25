العثور على أطلال سدّ أثري عمره ألفا عام في قونية التركية

عثرت فرق التنقيب في ولاية قونية وسط تركيا، على أطلال سد أثري يعود تاريخ إنشائه إلى ما قبل ألفي عام.

السد الواقع في قضاء قاراطاي، يبلغ طوله 110 أمتار، فيما يصل ارتفاعه إلى 10 أمتار.

وفي حديثه للأناضول، قال إيلكار إيشيق، رئيس قسم حماية وإصلاح الموارد الثقافية بجامعة سلجوق، إن اكتشاف أطلال السد الأثري، جاء في إطار أعمال الحفر والتنقيب المتواصلة في حديقة "بوزداغ" الوطنية وما حولها، منذ عام 2017.

وأضاف أن السد الأثري بني قبل ألفي عام، خلال عهد الإمبراطورية الرومانية، بهدف تأمين مياه الشرب للجيش الذي كان يمرّ بالمنطقة.

وأشار إلى ضخامة حجم حوض السد، مبيناً أن التحريات الأثرية التي قاموا بها، تظهر أن الاستفادة من السد، لم تقتصر على الجيش فقط، بل تشمل سكان المنطقة المحيطة أيضاً.