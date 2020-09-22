العثور على لوحات فسيفساء عمرها 1624 سنة جنوبي تركيا

عثرت فرق التنقيب عن الآثار في قضاء "دريك" بولاية ماردين جنوبي تركيا، على لوحات فسيفسائية في كنيسة عمرها 1624 سنة.

وأفادت الأناضول، الثلاثاء، أن أعمال التنقيب بدأت في 5 يوليو/ تموز الماضي، بمشاركة خبير الآثار فولكان باغلايجي، ومدير متحف ماردين عبد الغني تاركان، وفريق من مختبر ديار بكر للترميم.

وكشفت أعمال التنقيب عن لوحات فسيفسائية عليها أشكال بشرية وحيوانية وزخارف هندسية، إضافة إلى كتابات سريانية قديمة.

وفي حديثه للأناضول، قال تاركان، إنهم صادفوا لوحات فسيفسائية في قاعدة كنيسة يعود تاريخها إلى عام 396 للميلاد.

وأضاف أن اللوحات تتضمن أشكالا بشرية وحيوانية وكتابات يعتقد أنها تحوي أسماء الشخصيات الروحية التي ساهمت في بناء الكنيسة.

وأشار إلى أنه عقب انتهاء أعمال الكشف والترميم، سيتم عرض هذه الآثار للزوار من قبل مديرية المتاحف في الولاية.