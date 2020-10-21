مُعَلَّقة خزفية نادرة من عصر محمد الفاتح تعرض في أحد مزادات لندن

تعرض دار المزادات "سوثبي" في لندن، مُعَلَّقة خزفية مصنوعة في "إزنيق" المدينة التركية التي اشتهرت بهذه الصناعات، عمرها 540 عاماً وترجع للعصر العثماني الأول، بسعر مذهل.

وقدرت دار المزادات الشهيرة "سوثبي" التي سبق أن أقامت عدداً من المزادات لأعمال من الحقبة العثمانية، سعر المُعَلَّقة بين 180 و220 ألف جنيه استرليني لفخّارية إزنيق المزخرفة، التي صنعت في ثمانينيات القرن التاسع عشر.

يذكر أن المُعَلَّقة التي ستباع في مزاد مباشر الأسبوع المقبل، صنعت في عهد السلطان محمد الفاتح وابنه بايزيد الثاني. ومنقوش عليها الآية الـ 13 من سورة الصف التي تتحدث عن النصر والفتح والبشرى بقوله تعالى: "وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ".

وجاء على الموقع الإلكتروني لدار المزادات في تعليقه على جمالية القطعة النادرة: "يتميز هذا النموذج الصغير والنادر والاستثنائي من فخار إزنيق ذي التلوين الكثيف والحبر الأزرق الداكن، بأنه يعكس المرحلة الأولى من تثبيت الألوان باستخدام النار، قبل أن يتقن الخزافون استخدام اللون الأزرق المحضر من زجاج الكوبالت".