اكتشاف أنقاض كنيسة قديمة في قاع بحيرة في منطقة البحر الأسود

أعلن مؤخراً عن اكتشاف بقايا كنيسة قديمة تحت مياه إحدى البحيرات في منطقة البحر الأسود التركية. ووُجدت بقايا الكنيسة المغمورة على بعد حوالي 15 متراً تحت سطح بحيرة "غاغا" Gaga في منطقة "فاطسا" Fatsa التابعة لولاية أوردو الشمالية.

وفي حديثه لوكالة أنباء الأناضول قال "أوغور توبارلاك" مدير الثقافة والسياحة في الولاية، إن أطلال الكنيسة التي لم يتم تحديد عمرها بعد، تم اكتشافها أثناء جولة غطس أجراها عالم آثار يعمل في متحف بودروم للآثار تحت الماء.

وأشار "توبارلاك" إلى أن البحيرة التي تعد منطقة محمية، سيتم تسجيلها كموقع أثري بعد التقرير الذي يتم إعداده الآن حول أطلال الكنيسة القديمة.

ويتراوح عمق بحيرة "غاغا" بين 10 و15 متراً وتبلغ مساحتها حوالي 6 هكتارات. وتتوسط البحيرة جزيرة صغيرة تجعل منظرها الجميل قبلةً للسياح وعشاق التصوير، كما تجعلها أشجار البندق المحيطة بالبحيرة بالإضافة إلى الأحراج والغابات الكثيفة في المنطقة موطناً للعديد من الأنواع النباتية والحيوانية.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا كانت على مدى آلاف السنين موطناً لأناس من مختلف الأديان، من الوثنيين القدامى والمسيحيين إلى المسلمين الذين لا يزالون يعيشون فيها على نطاق واسع. وقد عملت البلاد على احترام وترميم الآثار التي خلفتها الجماعات المعتنقة للأديان بكافة أنواعها.