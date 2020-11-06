اكتشاف هيكل عظمي بشري عمره حوالي 8500 عام في شمال غرب تركيا

أعلن علماء آثار في ولاية بيلجيك Bilecik في شمال غرب تركيا، العثور على هيكل عظمي بشري يقدر عمره بحوالي 8500 عام، قد يكون من أقدم الهياكل المكتشفة في المنطقة.

وقالت بلدية بيلجيك في بيان إنه جرى اكتشاف الهيكل في حفريات أثرية في أرض فارغة ملاصقة لأحد المباني السكنية، في حي بهتشلي أفلر، بعد عثور مواطن على قطع سيراميك في الأرض وقيامه بإبلاغ متحف الآثار بذلك.

ونقلت البلدية عن مسؤول الحفريات الأثرية في المنطقة، أركان فيدان، قوله إن التحاليل أظهرت أن الهيكل العظمي يعود لشخص عاش قبل نحو 8500 عام.

وأضاف فيدان أن "هذا الهيكل العظمي ليس الأقدم على مستوى بيلجيك فحسب، بل هو أقدم هيكل عظمي لفتى يافع من العصر الحجري الحديث في منطقة غرب الأناضول".

وتابع: "يمكننا القول إنه أقدم مزارع معروف غربي الأناضول".

بدوره أعرب رئيس بلدية بيلجيك سميح شاهين، عن سعادته بهذا الكشف الأثري في المدينة.

ولفت إلى أن الحفريات الآثرية ستتواصل في المنطقة، وستسهم في تعزيز الأنشطة الثقافية والسياحية في بيلجيك.