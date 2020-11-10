الأجواء التاريخية في خان "باشان" الأثري تأسر قلوب سكان مدينة "بيتلس" التركية

يستضيف خان "باشان" الأثري في مدينة "بيتليس" الواقعة شرق تركيا، الزوار المحليين والسياح من كل العالم بأجوائه التاريخية الساحرة فيما يقدم لهم مطعمه التقليدي الأطباق المحلية اللذيذة التي تجعل الضيوف يعودون لزيارته مرات ومرات.

بني الخان البالغ من العمر 500 عام، على يد حاكم ولاية وان الشرقية "كوسيه خُسريف باشا". ويتميز بهندسته المعمارية الفريدة وزخارفه الرائعة.

ويتكون البناء التاريخي من طابق واحد تم إنشاؤه من الأحجار المقطوعة عموديا تماشياً مع أنظمة العمارة السلجوقية التي سادت على طريق الحرير التاريخي في القرن السادس عشر. وتم ترميم خان "باشان" مؤخراً وأعيد تجديد بعض أقسامه وفقاً لشكل الخان الأصلي الذي شهد حياةً تجارية صاخبة لعدة قرون من الزمن. ولا يزال الخان إلى يومنا الحاضر يجذب الناس بزخارفه الأصلية ومطعمه التقليدي الذي يقدم الأطباق المحلية.

ومن بين المأكولات المحلية الشهيرة التي يقدمها مطعم الخان "بوريان كباب" المحضرة من لحم ماعز صغير، وحساء "أوشور" الذي يحضره الطهاة باكراً ليكون متاحاً للزبائن منذ الصباح. وغالباً ما يطلق على هذا الحساء "حساء الذين لا ينامون" لأن تحضيره يتم في ساعات متأخرة من الليل، ويستغرق أربع ساعات ويجب تناوله في غضون أربع ساعات أيضاً.

ومما يزيد هذه الأطباق المحلية خصوصيةً ولذّةً، الروح الأصيلة القديمة لهذا النُّزل وطابعه التاريخي.

وفي مقابلة له مع وكالة الأناضول قال "مسعود أويغون" مدير مطعم خان "باشان"، إنهم سعداء بجمع عبق التاريخ وأذواق الزوار الذين يميلون للمأكولات المحلية معاً. وأضاف: "يعيش الناس أجواء التاريخ وهم يتذوقون الأطعمة المحلية في هذا المكان".

وقال "جهاد دومان" أحد زوار النُّزل: "أشعر بالسلام في هذا الخان التاريخي. لا شك أن الزوار سينبهرون بالطابع التاريخي إضافةً إلى المطبخ المحلي الذي يجعله أفضل".