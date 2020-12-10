تركيا تستعيد تمثالاً سرق قبل 50 عاماً وهُرب إلى إسرائيل

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية عودة تمثال "كوبيلي" Cybele إلى موطنه الأصلي، بعد 50 عاماً من تهريبه وبيعه في إسرائيل.

وأضافت في بيان الخميس، أن الهيكل الملقّب بـ "الإلهة الأم" نظراً لما ترمز إليه من الوفرة والبركة في عهود ما قبل التاريخ، سيتم إحضاره إلى تركيا، يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأشار البيان إلى أن الهيكل سرق من تركيا وهرب قبل 50 عاماً، ثم تم بيعه في إسرائيل، مبيناً أنه وبحسب المؤرّخين أنه يعود إلى القرن الثالث الميلادي.

وأوضح أن الخطوط الجوية التركية تكفّلت بإحضار الهيكل الأثري إلى تركيا من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث آخر المحطات التي وصل إليها.

ومن المقرر أن يعقد وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي، مؤتمراً صحفياً، يوم 13 ديسمبر الحالي، للتعريف بالهيكل البالغ من العمر حوالي 1700 عاماً.

وقبل نقله إلى ولاية "أفيون قرة حصار"، غربي تركيا، سيتم عرض "كوبيلي" في متحف علم الآثار بإسطنبول.

وفي سبعينيات القرن الماضي، تم تهريب الهيكل الأثري إلى إسرائيل حيث تم بيعه هناك، ثم نُقل إلى الولايات المتحدة لبيعه في صالة بالمزاد العلني، قبل أن تستعيده تركيا نتيجة جهود وزارة الثقافة والسياحة.