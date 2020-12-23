ألمانيا وإيطاليا تعرضان الانضمام إلى أعمال التنقيب عن الآثار الرومانية في دوزجة

قال "فاروق أوزلو" رئيس بلدية "دوزجة" الواقعة شمال تركيا، إن مشروع التنقيب عن المباني الأثرية التي تعود إلى الفترة الرومانية قد حظي باهتمام ألمانيا وإيطاليا اللتين عرضتا المشاركة في العمل الجاري في الموقع الأثري.

وأعرب "أوزلو" عن سعادته باهتمام الدولتين بهذا المشروع وعرضهما المشاركة به، إذ أصبح الموقع الأثري في البلاد جاذباً للمهتمين المحليين والدوليين.

وتستمر الحفريات في منطقة "كونور ألب" التابعة لولاية "دوزجة" للتنقيب عن المسرح الروماني العملاق، والمنطقة موطن للعديد من الحضارات التي يعود تاريخها إلى ما يقرب من 2500 عام. وبدأ علماء الآثار بأعمال التنقيب فيها منذ عام 2013.

وقال "أوزلو" إن الفرق العلمية ستبدأ العمل في فترتين مختلفتين بإذن من وزارة الثقافة والسياحة التركية، ومن المرجح أن يتم اكتشاف مباني أثرية جديدة قريباً.

وأضاف: "لقد تقدمنا كثيراً في العام الماضي، وبدأ المسرح القديم في الظهور. وتواصل الفرق أعمال التنقيب حالياً، مبديةً أقصى قدر من الاهتمام لمنع وقوع أية أضرار في الأجزاء التي تم العثور عليها".

يذكر أن فرقاً علمية مختصة بالآثار من وزارة الثقافة والسياحة تقوم بإجراء حفريات في العديد من مناطق تركيا لاكتشاف المباني الأثرية من العصر الروماني والحضارات الأخرى التي عاشت في الأناضول ذات يوم.