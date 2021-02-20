تركيا تستعيد قطعاً أثرية هُربت للمجر عام 2014

استعادت تركيا 412 قطعة أثرية تعود لمواقع متعددة في الأناضول لحضارة الرومانية، كانت الجمارك المجرية ضبطتها قبل أعوام، وذلك في إطار التعاون بين البلدين لمكافحة تهريب الآثار.

وبحسب بيان وزارة الثقافة والسياحة التركية، سيتم تسليم الآثار الأسبوع المقبل لوزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو في مراسم رسمية، خلال زيارته المرتقبة للمجر في 25 فبراير/شباط الجاري.

وأشار البيان إلى أنّ الآثار عبارة عن قطع صغيرة، وسيتم عرضها بعد استعادتها، في متحف حضارات الأناضول.

وأشاد البيان بالجهود التي بذلها السفير المجري في أنقرة، فيكتور ماتيز، لاستعادة الآثار التي ضبطتها إدارة الجمارك المجرية عام 2015.

تجدر الإشارة إلى أنّ الآثار تم ضبطها في سيارة مواطن تركي قبل 6 أعوام، ليتم توجيه بلاغ رسمي عن طريق الإنتربول في المجر إلى مكتب الإنتربول والشرطة الأوروبية في مديرية الأمن التركية