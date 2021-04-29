مصر تسترد قطعتين أثريتين تعودان للعصر اليوناني من إيطاليا

أعلنت السلطات المصرية، الخميس، استرداد قطعتين أثريتين تعودان للعصر الروماني اليوناني من إيطاليا.

ووفق بيان للخارجية المصرية، "تسلم سفير مصر لدى إيطاليا هشام بدر، بمقر وحدة مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية التابعة لقوات الدرك الإيطالية (الكاربيناري) بروما، قطعتين أثريتين من العصور اليونانية والرومانية".

وأفاد البيان بأن "القطعة الأولى عبارة عن جزء علوي من تمثال لسيدة من الفخار، أما الثانية فهي إناء صغير من الفخار له فوهة واسعة ومقبض يربط الفوهة بالبدن، وتعودان للعصر اليوناني الروماني (323 ـ 31 ق.م)".

وأوضح أن "القطعتين الأثريتين تم ضبطهما في منطقة جنوة بإيطاليا (شمال) من خلال الجهات الأمنية المعنية".

وأعربت الخارجية المصرية عن "تقديرها للتعاون المُثمر والمستمر مع الجهات الإيطالية المعنية من أجل إعادة المزيد من الآثار المصرية المهربة"، حسب البيان ذاته.

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، أعلنت مصر استرداد 465 قطعة أثرية خلال عام 2020، من عدة دول أبرزها ألمانيا وإيطاليا والإمارات.