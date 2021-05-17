تركيا تسعى لإدراج مجمّع بيازيد الثاني على اللائحة الدائمة للتراث العالمي

يحظى مجمّع السلطان بيازيد الثاني في ولاية أدرنة، شمال غربي تركيا، باهتمام كبير مؤخراً حيث تتواصل الأعمال والتحضيرات لإدراجه في القائمة الدائمة للتراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو).

بني المجمع عام 1488 في عهد السلطان العثماني بيازيد الثاني، ليكون مركزا للصحة العقلية والنفسية، وكان مستشفى وكلية للطب.

وفي يومنا الحالي، تم تحويل المجمع إلى "متحف صحي" تحت إشراف جامعة تراقيا.

وأدرج المجمّع التاريخي عام 2016، في القائمة المؤقتة للتراث العالمي لـ "يونسكو"، فيما تتواصل التحضيرات والمساعي حالياً لإدراجه في القائمة الدائمة.

ويحظى المجمّع بإقبال كبير من الزوار، لا سيما القادمين من المناطق التي كانت ذات يوم تحت الإدارة العثمانية.

وفي حديثه للأناضول، قال روحي بهلوانجيك، مدير المتحف الصحي، إنهم يقومون حالياً ببعض أعمال الترميم والصيانة والإصلاح.

وأكد أن هذه الأعمال وغيرها، تأتي في إطار الاستعدادات لإدراج المجمّع في القائمة الدائمة للتراث العالمي.

وأضاف أن المجمّع يضم معالم تاريخية هامة، الأمر الذي ساهم في حصوله على العديد من الجوائز المحلية والدولية