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الأمن التركي يضبط 274 قطعة أثرية جنوبي البلاد

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 14.06.2021 12:22
آخر تحديث في 14.06.2021 12:29
الأمن التركي يضبط 274 قطعة أثرية جنوبي البلاد

ضبطت قوات الدرك التركية، الاثنين، 274 قطعة أثرية في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد، وألقت القبض على مشتبهين بهما في تهريبها.

وذكر مراسل الأناضول أن قوات الدرك في أنطاليا تلقت بلاغا عن اعتزام أجنبيين يقيمان في حي "أندفلي" ببلدة "قاش" تهريب قطع أثرية إلى خارج البلاد.

وأوضح نقلا عن مصادر أمنية، أن قوات الأمن نفذت عملية على منزلي المشتبهين "I.E.S" (67 عاما) و"H.D.S" (73 عاما) وضبطت القطع الأثرية في منزلهما.

وأشارت المصادر إلى أن القطع الأثرية تعود إلى عهدي ليقيا (15 ق.م) والإمبراطورية الرومانية (27 ق.م-476 م).

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