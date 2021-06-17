تحويل أول دورة مياه عامة في الأناضول إلى "متحف المياه والنظافة"

بدأت أعمال الترميم في أول دورة مياه عامة في الأناضول والتي أقيمت خلال الفترة العثمانية في حي "سولو زقاق" التاريخي في ولاية "توكات" شمالي تركيا، ومن المقرر أن يتحول البناء الذي يعود إلى العهد العثماني إلى "متحف المياه والنظافة" بعد الانتهاء من أعمال الترميم.

وأنشئ هذا المبنى الخدمي إبان القرن السابع عشر وبعد استخدامه كمخزن لفترة طويلة، قررت بلدية "توكات" مؤخراً ترميمه وتحويله إلى متحف.

وفي إشارة إلى أن المبنى هو أول دورة مياه عامة في الأناضول في العهد العثمانية، قال "ياووز أوزفين" ممثل ولاية "توكات" لاتحاد وكالات السفر التركية: "كانت توكات مدينة تجارية هامة حتى خمسينيات القرن التاسع عشر. وقد استضافت العديد من التجار القادمين لشراء البضائع من حرفيي المدينة. وبنيت دورة المياه العامة لاستخدام التجار والحرفيين إضافةً لعامة الناس نظراً لضرورتها وكانت الوحيدة في المنطقة".

وقد أنهيت حتى الآن أعمال ترميم الطلاء الرصاصي للقبة الخارجية للمبنى، بينما يستمر العمل في الداخل.