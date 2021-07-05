متحف تركي يعرض أول نقش لوجه مبتسم في العالم يتجاوز عمره 3700 عام

يعرض في متحف غازي عنتاب للآثار أول "وجه مبتسم" في العالم، نقش على إبريق قديم واكتشف قبل بضع سنوات جنوب شرق تركيا.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن القطعة الأثرية التي يبلغ عمرها 3700 عام، واكتشفت في مدينة "كركميش" القديمة عام 2017، ستعرض بحلول نهاية شهر يوليو/تموز.

وفي حديثه مع وكالة الأناضول صرح "أوزغور جوماك" مدير متحف غازي عنتاب أن المدينة القديمة كانت عاصمة الحضارة الحثية وأن فريق التنقيب بقيادة البروفيسور "نيكولو مارشيتي" ما زال يواصل أعمال الحفر، مشيراً إلى أن إبريق الفخار كان مكسّراً إلى عدة أجزاء عند اكتشافه، وقاموا بترميمه.

وعلى مدى 7 سنوات من الحفريات في منطقة "كركميش" التابعة لولاية غازي عنتاب على طول الحدود السورية، اكتشف القدر الفخارية فريق يقوده "نيكولو مارشيتي"، أستاذ الآثار في جامعة بولونيا في إيطاليا، وبدعم من وزارة الثقافة والسياحة التركية ووزارة الخارجية الإيطالية.

وقال "مارشيتي" إن فريقه عثر على مجموعة متنوعة من الأشياء في الموقع تصور عصر الحيثيين، وهي حضارة وإمبراطورية قديمة يعتقد أنها كانت موجودة في منطقة شمال وسط الأناضول.

جدير بالذكر أن علماء الآثار يجدون أثناء عملهم في تركيا موطن العديد من الحضارات، الكثير من القطع الأثرية التاريخية الهامة ويعمدون للحفاظ عليها لإلقاء الضوء على الحضارات البشرية المبكرة ونقلها إلى الأجيال القادمة.

بقلم: NURBANU TANRIKULU KIZIL