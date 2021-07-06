تركيا تكثف مكافحة العمليات غير القانونية للتنقيب عن الآثار

نظرًا لأن المواقع الأثرية والتاريخية باتت شبه خالية أثناء جائحة الفيروس المستجد، نشط الباحثون عن الكنوز غير القانونيين في محاولاتهم استخراج القطع الأثرية المدفونة في جميع أنحاء تركيا.

وذكر تقرير صحفي محلي أن اللصوص حاولوا تنفيذ 3.365 تنقيب غير قانوني في العامين الماضيين، مضيفاً أن هذا هو الرقم الرسمي فقط وفي مواقع معروفة. كما تم في الآونة الأخيرة، انتشال قطع من تابوت قديم من نفق بطول 25 متراً حفره تحت الأرض لصوص الآثار في ولاية أفيون الغربية. وفي ولاية أنطاليا الجنوبية، قبض على منقبين غير قانونيين متلبسين أثناء الحفر في موقع أثري محمي.

ومع وجود معظم الناس في منازلهم بسبب حظر التجول الذي كان مفروضاً، صار الوضع مريعاً بشكل خاص في المناطق التي تفتقر إلى الحماية. وصعّد الباحثون عن الآثار الذين انتهكوا القيود من أنشطتهم رغم خطر القبض عليهم من دوريات الأمن التي تعمل على ضبط انتهاكات حظر التجول. لكن الثروة الهائلة في المواقع التاريخية في البلاد التي كانت مهد الحضارات عبر التاريخ، جعلتها هدفاً مباشراً للصوص الآثار والمهربين على الدوام.

ولا يقتصر "البحث" على المواقع الأثرية المكشوفة، بل إن المباني القديمة كانت أيضاً هدفاً للمنقبين غير الشرعيين، إذ تواجه الكنائس المهجورة والمتداعية على وجه الخصوص تهديد الذين يبحثون عن "الذهب الأرميني واليوناني" الذي يُزعم أن الأقليات دفنته هناك قبل تبادل السكان بعد الحرب العالمية الأولى وإعادة التوطين.

وقد عثر السكان المحليون على حفرة بطول مترين حفرها اللصوص داخل كنيسة أرمنية من القرن الثامن عشر في ولاية قيصري وسط البلاد. وبالمثل، توجد كنيسة في ولاية شانلي أورفا وكهف يستخدم ككنيسة في أنطاليا كانا أهدافاً لسارقي الكنوز الذين يخلفون من الأضرار وتهريب القطع الأثرية إلى الخارج، ما يشكل تهديداً للأصول الثقافية والثروة الأثرية في البلاد.

ومؤخراً قامت السلطات التركية بتكثيف مكافحة الحفريات غير القانونية، التي غالباً ما تتم في المناطق الريفية الأقل كثافة سكانية، وزادت عدد دوريات قوات الدرك التي تقوم بحماية تلك المناطق. في غضون ذلك، أطلقت وزارة الثقافة والسياحة حملةً لتوعية الجمهور بهذه القضية. ويسعى مسؤولو الوزارة إلى إبلاغ السكان المحليين في المناطق التي ترتفع فيها نسبة الحفر غير القانوني بكيفية حماية المواقع التاريخية ومطالبتهم بتنبيه قوات الأمن إذا رأوا حُفراً غير قانونية.